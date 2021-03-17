لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 43 موظفا في الدلنجات وشبراخيت للتحقيق

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت، الدلنجات، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة ٢٩ من العاملين بالمصالح الحكومية لتغيب بعضهم وكذلك ترك محل العمل دون سند قانوني بمركز ومدينة الدلنجات، كما تم إحالة ١٤ من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة عبد العاطى، ومدرسة الربدان للتعليم الأساسي، ووحدة الشئون الاجتماعية بالربدان للتحقيق لغيابهم بدون سند قانوني بشبراخيت

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية و مكتب التموين و مكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، كما تلاحظ غلق 2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

شدد محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية و تكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الإنضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنف، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥شيكارة علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر أنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بای وسيلة من وسائل الإعلان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور على المنشآت الحكومية لتحقيق الإنضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة قطاع النظافة بالمدينة.

يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات )، أمس الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية ورفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

- رفع ٤٤٣حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التملك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات .

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانية – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ).

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي (كفر الدوار، دمنهور).

أسفرت الحملات عن رفع 471 حالة إشغال متنوع عبارة عن :-12‪1 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الحدائق، وشارع المحكمة بكفر الدوار، كما تم رفع 350‪ حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

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