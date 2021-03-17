التعليم تعلن جدول امتحانات الإعدادية للطلاب المصريين المقيمين بالسعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج المقيمين في المملكة العربية السعودية.









ووفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، تبدأ الامتحانات يوم 27 مارس 2021، وتستمر حتى 1 أبريل 2021.









ويمتحن الطلاب وفقا للمواعيد التالية:

السبت 27 مارس 2021: اللغة العربية

الأحد 28 مارس 2021: اللغة الأجنبية – الكمبيوتر

الاثنين 29 مارس 2021: الدراسات الاجتماعية – اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 20 مارس 2021: الجبر والإحصاء – المستوى الرفيع اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 21 مارس 2021: العلوم – التربية الفنية

الخميس 1 أبريل 2021: الهندسة – التربية الدينية







