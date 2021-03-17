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تعليم

التعليم تعلن جدول امتحانات الإعدادية للطلاب المصريين المقيمين بالسعودية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:58 م
جدول امتحانات
جدول امتحانات
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج المقيمين في المملكة العربية السعودية.


 ووفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، تبدأ الامتحانات يوم 27 مارس 2021، وتستمر حتى 1 أبريل 2021.


ويمتحن الطلاب وفقا للمواعيد التالية:
السبت 27 مارس 2021: اللغة العربية 
الأحد 28 مارس 2021: اللغة الأجنبية – الكمبيوتر
الاثنين 29 مارس 2021: الدراسات الاجتماعية – اللغة الأجنبية الثانية
الثلاثاء 20 مارس 2021: الجبر والإحصاء – المستوى الرفيع اللغة الأجنبية الأولى
الأربعاء 21 مارس 2021: العلوم – التربية الفنية
الخميس 1 أبريل 2021: الهندسة – التربية الدينية


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يؤدي الطالب الامتحان في لغة أجنبية واحدة (الإنجليزية أو الفرنسية ) كلغة أولى.
التعليم تعلن جدول امتحانات الإعدادية للطلاب المصريين المقيمين بالسعودية
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