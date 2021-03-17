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تعليم

التعليم تعلن إتاحة ملفات الأنشطة المطلوبة لتقييم الطلاب الدارسين بنظام ابناءنا في الخارج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني https://sabroad.emis.gov.eg

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها.

وأكدت أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.
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