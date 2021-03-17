التعاون الخليجى : نسعى بإخلاص لإنهاء كافة الصراعات فى الدول العربية

قال نايف الحجرف ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ، إن المجلس يسعى بإخلاص لإنهاء كافة الصراعات فى الدول العربية ليعم الأمن والسلم فى سوريا ،العراق ، ليبيا ، لبنان ، الصومال تحقيقأ لتطلعات شعوبها ورفع المعاناة عنهم .





وأوضح " الحجرف " ، خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، لقد وجه مقام المجلس ولجانه المختصة لمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ قراراته بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتعزيز العمل الخليجى المشترك .





وأشار إلى أن المجلس يتابع مسيرة التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول مجلس التعاون وتوثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولأ لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق ب إنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركى والسوق العربى المشترك بحلول عام 2025



