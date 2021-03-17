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التعاون الخليجى : نسعى بإخلاص لإنهاء كافة الصراعات فى الدول العربية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:41 م
نايف الحجرف ، الأمين
نايف الحجرف ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى
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شيرين عادل
قال  نايف الحجرف ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ،  إن المجلس يسعى بإخلاص لإنهاء كافة الصراعات فى  الدول العربية ليعم الأمن والسلم فى سوريا  ،العراق  ، ليبيا ، لبنان ، الصومال تحقيقأ لتطلعات  شعوبها ورفع المعاناة عنهم .

وأوضح "  الحجرف  " ، خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز  ،   لقد وجه مقام المجلس ولجانه المختصة لمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ قراراته بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين  حفظه الله لتعزيز العمل الخليجى المشترك . 

وأشار إلى أن المجلس يتابع مسيرة التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول مجلس التعاون وتوثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولأ لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق ب إنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركى والسوق العربى المشترك بحلول عام 2025 

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