مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من كازاخستان.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان منذ توقفها عقب جائحة فيروس كورونا وعلى متنها ١٥٠ راكبا.

وقامت إدارة المطار باستقبال الطائرة التابعة للشركة الوطنية فى دولة كازاخستان Air Astana بمدافع المياه كعرف دولى متبع لاستقبال أول الرحلات التى تصل إلى المطارات.

وقامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الهدايا الرمزية، والورود على طاقم الطائرة والركاب وكذلك تسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.