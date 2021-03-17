ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:27 م
خبراء الصحة العالمية
خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد تحورات كورونا. 

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى  مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.

وأثبت اللقاح، الذي يمكن استخدامه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، فعاليته "في البلدان التي ينتشر فيها عدد كبير من المتغيرات"، حسبما قال أليخاندرو كرافيوتو ، رئيس مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية.

ويبدو أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحمي من الإصابة بـ كوفيد-19 بجرعة واحدة فقط - ليس بنفس قوة بعض اللقاحات المنافسة ذوي الجرعة المزدوجة ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مفيدًا لعالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الجرعات.

وفي الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، كان لقاح جونسون آند حونسون فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، وأكثر حماية - 85٪ - من الأعراض الأكثر خطورة.

تصنع شركة استرازينيكا لقاحًا مشابهًا لفيروس البرد يتطلب جرعتين. يمكن تخزين لقاحا استرازينيكا وجونسون آند جونسون في الثلاجة، مما يسهل شحنهما واستخدامهما في البلدان النامية أكثر من النوع المجمد الذي تصنعه شركتا فايزر وموديرنا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: لقاح أسترازينيكا يقي من كورونا بنسبة 76% من الجرعة الأولى

الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

تحرك كبير من منتجي لقاحات كورونا ضد السلالات المتحورة

بشرى سارة.. لقاح جديد أمام الصحة العالمية للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ

الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

خاص| التعليق الأول من شريف الدسوقي بعد شائعة دخوله مصحة نفسية

جمال الحاجي: فوز كينشاسا انطلاقة للأهلي.. والزمالك يعيش حالة فنية سيئة

بصوا للأهلي.. طارق يحيى: مباراة الترجي درس للاعبي الزمالك

صدمة عمره.. شاب يكتشف سرا خطيرا بعد إجرائه تحليل DNA

رياح مثيرة للأتربة وأمطار قادمة.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور