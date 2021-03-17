ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.


وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأشارتا إلى استعداد جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء، وسيكون الحضور اختياريًا بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرارا رسميا من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة في حالة اختياره الدراسة من المنزل، حيث يقوم ولي الأمر بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومي، ويتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسي والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولي الأمر بالتوقيع عليه والتي تنص على الآتي:"أقر أنا ولي الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناءً على رغبتي الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار مني بذلك".


من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية جميع المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أفراد المنظومة التعليمية.


ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإقرار من ولي الأمر .. وزير التعليم يعلن بدائل استكمال الدراسة لـ الطلاب الخائفين من كورونا

تداول صورة إقرار اختيار التعلم عن بعد بدون الحضور للمدارس

قبل عودة الدراسة.. تعرف على إجراءات التعليم لحماية طلاب المدارس خلال الدراسة والامتحانات

المدارس تستقبل الطلاب لبدء الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني

التعليم: مسموح بغياب الطلاب عن المدارس بعد توقيع هذا الإقرار

كمامة وتباعد.. صور ترصد أجواء انتظام الدراسة بالمدارس وسط إجراءات لمكافحة انتشار كورونا

ترشيحاتنا

الحظر في الكويت.. القضاء يصدر كلمته في المطالبة بإيقاف القرار

للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

الوفاة طبيعية.. مصادر تنفي مقتل داعية إسلامي خلال مشاجرة في الإسماعيلية

انهيار النظام الصحي في البرازيل.. نصف الولايات خارج الخدمة

هستيريا.. أول تعليق من روسيا على تهديدات بايدن لـ بوتين

طارق حشيش يخلي مسئوليته عن هزيمة الزمالك أمام الترجي : انتظروا استاد وشركات للنادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الزعفران يحميك من الإصابة بمرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور