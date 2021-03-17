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اقتصاد

وسط تباين أداء مؤشراتها .. البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين أداء مؤشراتها، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11068 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13500 نقطة.

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.
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