عضو صحة البرلمان: مصر بدأت مرحلة كورونا الثالثة والدولة قادرة على مواجهته





أكد النائب باسم حجازى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدولة بدأت فى المرحلة الثالثة لفيروس كورونا و ما يشير إلى ذلك زيادة أعداد الإصابات بعدوى كوفيد-19.





وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حملة التطعيم التى أطلقتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كوورنا للموطانين فهى متاحة لفئات معينة من كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن دخول المرحلة الثالثة للفيروس هو نتيجة طبيعية لما يحدث فى الدول الأخرى.





وأكد عضو اللجنة، أن الدولة المصرية مستعدة لمكافحة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا وذلك لاكتساب خبرة كافية من المرحلتين الأولى و الثانية من مواجهة الفيروس من حيث اتباع الاجراءات الإحترازية الصحية اللازمة من ارتداء الكمامة وترك المسافات، محذرا المواطنين من الإهمال فى اتخاذ الاساليب الصحية تجاه الفيروس وذلك لحمايتهم من العدوى .





وأشار البرلمانى، إلى أن لجنة الصحة تنقسم إلى 9 لجان داخلية و منها لجان ستقوم بزيارة إلى بورسعيد لمتابعه سير العملية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل ورصد الإيجابيات والسلبيات بالحملة وكيفية تطبيقها.





وجدير بالذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال إن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى الموجات تشمل ارتفاع للإصابات وانخفاض في الإصابات حتى تستقر، مبينا أن ما نشهد الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد الإصابات حيث تتراوح الإصابات بين 600 و450 إصابة متابعا: "مقدرش أقول إنا إحنا في موجة لأن في تذبذب في الأعداد بس احتمال اه".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه من المحتمل زيادة أعداد الإصابات في مصر كما يحدث في بعض الدول الأوروبية لتدخل مصر الموجة الثالثة، وقد لا يحدث أيضا ولكن هذا يحتاج اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل دقة لأن الإجراءات هي أدق طريقة لتجنب الإصابة بكورونا.