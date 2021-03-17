البحرية الأمريكية: نجاح تدريبات للناتو على الحرب المضادة للغواصات والسفن

أكدت البحرية الأمريكية نجاح تدريبات مشتركة لخمس دول بحلف شمال الأطلنطي /الناتو/ على الحرب المضادة للغواصات والسفن أجريت في البحر المتوسط واستغرقت 12 يوما.

وأوضحت البحرية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "قوات بحرية من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا واليونان شاركت في هذه التدريبات التي جرت تحت اسم /دايناميك مانتا 2021/ بالقرب من قاعدة كاتانيا في إيطاليا، حيث تجري التدريبات السنوية هناك".

وأشارت إلى أن "بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة ساهمت أيضا بسفن إمداد، وأن الشىء المهم هو أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول شاركت في تدريبات العام الحالي حيث تولت مهمة المراقبة التكتيكية لكافة الغواصات والسفن، بما فيها سفن أمريكية، وذلك في عرض للتوافق بين شركاء حلف شمال الأطلنطي".

وأوضحت أن "الغواصة الأمريكية /يو إس إس سان جوان/ وطائرة من طراز /بى -8 إيه/ من السرب 46 بالمحطة الجوية البحرية في جزيرة وايدبي والمدمرة الأمريكية /يو إس إس دونالد كوك/ شاركت في هذه التدريبات التي كانت قد أجريت خلال الفترة بين 22 فبراير و5 مارس".

وتابعت أن "إجراء مثل هذه التدريبات متعددة الجنسيات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتدريب ويؤدي حقا إلى إظهار القوة المضاعفة عندما يعمل شركاء حلف الأطلنطي معا، وأن التدريبات تضمنت عمليات لسفن وغواصات، وأن كل غواصة قامت بدور الصائد والمحاصر في تدريبات خاصة بالتنسيق مع سفن وطائرات مشاركة في التدريبات".

من جانبه، قال الأدميرال مارك اوسيدات، قائد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول: "إن طاقم المدمرة دونالد كوك أظهر التزامًا ملحوظًا ومهارات كبيرة".

وأشار إلى أن التدريبات المشتركة تسهم بصورة مباشرة في تعزيز القدرة على القتال جنبا إلى جنب مع الحلفاء في الناتو.







