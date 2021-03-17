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أصل الحكاية

رد حاسم من مظمة الصحة .. ما مصير لقاح أسترازينيكا ؟

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:36 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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رشا عوني

أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا التاجي في العالم ليصبح جائحة لها علاج لها، ظل العلماء والباحثون يطورون دراساتهم وأبحاثهم حول طبيعة الفيروس حتى يتمكنوا من التوصل إلى لقاح للتقليل من حجم الجائحة والسيطرة عليها، وبعد مرور عام على الوباء، أعلنت عدة دول توصها لـ لقاح كورونا، كان منها لقاح أسترازينيكا .


بعد أن بات الأمل في القضاء على كورونا قريبًا بعد التوصل لـ 3 لقاحات من شركات كبرى ، كانت الانتكاسة قريبة بعد بدء تجربة لقاح استرازينيكا الذي تعرض لهجمة شرسة مؤخرًا وأعلنت عدة دول أوروبية وقف استخدام اللقاح بشكل مفاجئ بسبب بعض الأثار الجانبية .


 لقاح استرازينيكا منذ بداية الإعلن عنه وإجراء تجاربه، وهو يتعرض للكثير من الانتقادات فيما يتعلق بسلامة اللقاح ودرجة أمانه، وبعد انتهاء التجارب السريرية بمراحلها والإعلان عن اللقاح بشكل رسمي وبدء استخدامه، جاءت الكارثة الأكبر في رصد العديد من حالات تعرضت لتجلطات دموية بعد حصولها على اللقاح .


 منذ تجارب اللقاح وحتى الأيام الماضية، تحاول شركة استرازينيكا السويدية البريطانية المنتجة للقاح، التأكيد على عدم وجود علاقة بين تلك الجلطات أو أي أثار جانبية وبين اللقاح ، رغم وفاة سيدة في الدنمارك بعد تلقيحها به، ونفس الأمر نكرر في النمسا .


على الفور وبشكل متتابع، أعلنت العديد من الدول الأوروبية وقف استخدام لقاح استرازينكا لين التأكد من مدى سلامته وفعاليته، وعلاقته بحدوث جلطات دموية لدى المصابين .


 ومن أوائل الدول التي أوقفت لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي، السويد ولاتفيا و ألمانيا وإيطاليا كما أوقفت فرنسا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا والنمسا مؤقتا التطعيم باللقاح، بينما أرجأت جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا التطعيم.


مصير لقاح استرازينيكا


منظمة الصحة العالمية تعمل حاليًا على التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من سلامة اللقاح ودرجة أمانه وتجري اجتماعات مستمرة في هذا الشأن ، وأوصى الكثير من العلماء والباحثون في المنظمة باستمرار استخدام اللقاح ، وقالت إحدى العلماء العاملين بالمنظمة  منذ يومين في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف  "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا"، مؤكدة أنه حتى الأن لا يوجد رابط بين الأثار الجانبية وبين اللقاح .


ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية حكمها النهائي الخميس فيما يتعلق بسلامة اللقاحات ، بعد أزمة لقاح أسترازينيكا .

 

 توصية منظمة الصحة


 أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد وقفه احترازيًا من قبل دول أوروبية عدة.


وقالت الصحة العالمية في بيان أصدرته اليوم، إنه في هذا التوقيت، تعتبر المنظمة إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، داعية إلى بمواصلة التطعيم به.

وأشارت المنظمة إلى أنها على اتصال منتظم بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وأكدت أن اللجنة الاستشارية العالمية التابعة للمنظمة تعمل على تقييم أحدث بيانات السلامة المتاحة للقاح أسترازينيكا بعناية. 


ولفتت إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة والتدقيق، ستبلغ المنظمة على الفور النتائج إلى الجمهور.

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