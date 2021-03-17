مهرجان فينيسيا يفتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية والأفريقية

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ78 المقبلة (من 1 إلى 11 سبتمبر) عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية والإفريقية للمشاركة في ورشة فاينال كات فينيسيا (من 5 إلى 7 سبتمبر) التي تستهدف دعم مشروعات الأفلام من العالم العربي في مراحلها الأخيرة، ومن بين جوائز فاينال كات، تستمر شركة MAD Solutions ومهرجان الجونة الشريكان في مركز السينما العربية، في تقديم جوائزهما للمشروعات المشاركة في الورشة.





جائزة MAD Solutions تستمر للسنة السابعة على التوالي وتتمثل في حصول مشروع الفيلم الفائز على خدمات الترويج والتوزيع في العالم العربي، بينما جائزة مهرجان الجونة السينمائي هي الخامسة للمهرجان ضمن الورشة، وهي عبارة عن دعم مالي بقيمة 5 آلاف دولار ومشاركة المشروع الفائز في النسخة المقبلة من منصة الجونة السينمائية. الموعد الأخير لتقديم المشروعات هو 12 يونيو/ حزيران المقبل.





وتأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.





أما عن مهرجان الجونة السينمائي، فيقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك وملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.





ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها التاسعة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.





الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسرًا يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنيًا من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.





وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.