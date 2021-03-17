ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه من العودة للمنتخب عقب قرار اعتزاله منذ عامين بعد إعلان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، العودة  لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

وكتب "الحضري"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مفيش حاجة بعيد على ربنا لا تخافوا ولكن احذروا".

وأضاف "النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم، فإن رغبت في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، سواء كنت عاملًا أو أميرًا".

وأعلن ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، عودة إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

وشهدت قائمة منتخب السويد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022، عودة إبراهيموفيتش لأول مرة منذ إعلانه اتزاله اللعب الدولي عام 2016.

Advertisements
Advertisements

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

وفاة رضا حميدة نجم الزمالك السابق في منزله

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

نبيل معلول يتهم مجلس إدارة الزمالك بالتسبب في الهزيمة من الترجي

طارق حشيش يخلي مسئوليته عن هزيمة الزمالك أمام الترجي : انتظروا استاد وشركات للنادي

النقاز لـ"صدى البلد": مشكلتي كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام