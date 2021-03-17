مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه من العودة للمنتخب عقب قرار اعتزاله منذ عامين بعد إعلان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، العودة لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.





وكتب "الحضري"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مفيش حاجة بعيد على ربنا لا تخافوا ولكن احذروا".





وأضاف "النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم، فإن رغبت في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، سواء كنت عاملًا أو أميرًا".





وأعلن ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، عودة إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

وشهدت قائمة منتخب السويد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022، عودة إبراهيموفيتش لأول مرة منذ إعلانه اتزاله اللعب الدولي عام 2016.



