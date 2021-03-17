لتحسين جودة التمور بواحة سيوة.. الزراعة تنظم ورشة بمعمل النخيل

دشن المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان "تحسين جودة وسلامة التمور المصرية" يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٦،١٧/٣/٢٠٢١، وذلك برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.





تأتى الورشة فى إطار تلبية لاحتياجات أهالي سيوة ومتابعة لزيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التي قام بها إلى محافظة مطروح.





واستهدفت الورشة في اليوم الأول مصانع التمور وتدريب أصحاب المصانع على الممارسات الجيدة فى التصنيع، حيث قام الدكتور مصطفى عسوس الباحث الرئيسي للمشروع على توعية المصنعين على الممارسات الجيدة قى التصنيع والممارسات الصحية السليمة لتأهيل المصانع لمتطلبات هيئة سلامه الغذاء حتى يتسنى لهم انتاج تمور ذات جودة عالية وآمنه غذائيا تنافس الاسواق العالمية.





وأجاب عن المشاكل التي تواجه المصنعين مثل طرق التخزين السليمة وأفضل طرق التخلص من الآفات التي تصيب الثمار أثناء التخزين وتوجيه المصنعين لعدم تطبيق بعض طرق التصنيع كغمر التمور في الماء قبل التجفيف واستبدالها بطريقة الفرش أو الرذاذ المضغوط بالهواء وكذلك طريقة التجفيف الصحيحة حتى لا تفقد التمور جودتها، وتطرق الحديث عن إنتاج دبس للتمر بطرق تكنولوجية بسيطة.

وقام الدكتور عزالدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل والباحث المناوب في اليوم التالي للورشة بتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة وخصوصا فى خدمة رأس النخلة من التقليم والتكريب والتقويس وتغطية سباطات النخل بالأكياس وركز على المواعيد المناسبة لكل مرحلة. ووضح اهمية معالجة سوسة النخيل الحمراء وطرق علاجها.

واتفق مسئولو المشروع مع مدير الادارة الزراعية بواحة سيوة بإقامة حقل ارشادى فى واحة سيوة لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج تمور خالية من الإصابات الحشرية والاتربة والرمال وذات جودة عالية.





حضر الورشة المهندس احمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح والعميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة مطروح والمهندس احمد خليل مدير الإدارة الزراعية بواحة سيوة.



