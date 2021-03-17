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أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يوجه الشكر لـ مصر على دعمها لفلسطين.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:06 م
أمين عام المبادرة
أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية
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هاني حسين
قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه يشارك في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني على أرض مصر .

ووجه البرغوثي في كلمته اليوم على هامش الاجتماعات، الشكر لأهل مصر الشقيقة قيادة وشعبا على ما يقدمونه من دعم للحوار الوطني الفلسطيني".

وأضاف مصطفى البرغوثي:" أن جلسات الحوار مكرسة لإنجاز كل ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وضمان سلامتها ونزاهتها وضمان حسن إجرائها".

وتابع مصطفى البرغوثي:" سوف نكرس النقاش  حول موضوع المجلس الوطني الجديد وأهمية فتح الأبواب في منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون البيت الجامع لكل القوى الفلسطينية ونحن مصممون على السير بالعملية الديمقراطية رغم كل الضغوطات الخارجية ومصممون كي نكون عند حسن ظن شعبنا وأن نستعيد ثقته بالممارسة الديمقراطية".
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