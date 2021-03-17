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أخبار العالم

تقترب من 10 آلاف.. دولة عربية تسجل ارتفاعا كارثيا في إصابات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:57 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 56 حالة وفاة بسبب الفيروس. 

ومن ناحية أخرى، أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد وقفه احترازيًا من قبل دول أوروبية عدة.

وقالت الصحة العالمية في بيان أصدرته اليوم، إنه في هذا التوقيت، تعتبر المنظمة إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، داعية إلى بمواصلة التطعيم به.

وأشارت المنظمة إلى أنها على اتصال منتظم بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت أن اللجنة الاستشارية العالمية التابعة للمنظمة تعمل على تقييم أحدث بيانات السلامة المتاحة للقاح أسترازينيكا بعناية. 

ولفتت إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة والتدقيق، ستبلغ المنظمة على الفور النتائج إلى الجمهور.
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