نبيلة عبيد تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها ..شاهد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة جديدة للإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت نبيلة عبيد على الصورة " كل سنة وانتي طيبه يا بوسبوس.. ودايما بتقدميلنا أحلى البرامج مع أحلى النجوم.. سنه حلوه للأعلاميه الجميله بوسي شلبي #سينما_نبيله_عبيد".





واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 الشهر الماضي التى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.





وتزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.





وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.





أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، وصرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.



