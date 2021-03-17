نصرة عيد: حققنا كأس مصر عن جدارة.. وأهدي اللقب لجماهير الأهلي

أكدت نصرة عيد، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي أن التتويج ببطولة كأس مصر مجرد بداية لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.





وقالت نصرة إن لاعبات الفريق لديهن رغبة في المنافسة بكل قوة على البطولات المقبلة، مؤكدة أن الأهلي لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة الدوري في الموسم الحالي.





وشددت على أن جميع لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا أمام الزمالك، واستحققن الفوز باللقب، بعدما درس الجهاز الفني، بقيادة يحيى يوسف، نقاط القوة والضعف في المنافس، ولذلك ظهر التفوق طوال أحداث المباراة.





وأوضحت أن الفوز بلقب كأس مصر جاء بعد مجهود كبير من نجمات الفريق وتعليمات الجهاز الفني، ودعم مجلس الإدارة.





وأهدت نصرة عيد بطولة كأس مصر إلى جماهير النادي الأهلي، التي تحرص دائمًا على دعم ومساندة الفريق.





وتوج فريق سيدات يد الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-20، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على صالة 6 أكتوبر الدولية.



