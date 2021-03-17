كلوب عن إمكانية مشاركة ليفربول في الأبطال: مهمة شبه مستحيلة

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن إمكانية مشاركة الريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.









وتابع التأهل للمنافسة على المربع الذهبي، في الدوري الإنجليزي هي مهمة شبة مستحيلة.





وأضاف يورجن كلوب أن فريقه تأثر بشكل كبير بغياب عدد من لاعبيه المؤثرين في الموسم الحالي أمثال الهولندي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز وجوردان هندرسون لفترات طويلة، مؤكدًا أن فريقه سيندم على "الأخطاء المجنونة" في إعاقة فرصه الفريق.





كما أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني يستهدف التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.





وحسب موقع " فوتبول إنسايدر" البريطاني، فأن بروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع أوريجي من ليفربول الصيف المقبل.





وأشار الموقع أن ليفربول سيقلص طلباته المادية من 20 إلى 12 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع أوريجي.





وأكد الموقع أن ليفربول يرغب في بيع أوريجي لدورتموند، من أجل طلب التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، حيث يعتقدون أن أوريجي سيسهل عليهم التعاقد مع هالاند الصيف المقبل.

وقال يورجن كلوب في حوار أجراه مع صحيفة "بيلد" إن خسائر ليفربول المالية ستكون فادحة حال عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو أمر يعيه تمامًا خاصة وأن فريقه عانى من أخطاء مجنونة ستكلفهم الكثير وسيندمون عليها في الموسم المقبل.