خلال يوم .. لبنان تسجل 3544 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 426977 حالة.









كما سجلت الصحة اللبنانية 62 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 5536 حالة.









وبلغ عدد الإصابات في الطواقم الطبية 2630 بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 335325 حالة، وقد أضيفت خانة وهي عدد متلقي جرعات اللقاح.







