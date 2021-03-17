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أخبار العالم

خلال يوم .. لبنان تسجل 3544 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:45 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 426977  حالة. 


كما سجلت الصحة اللبنانية  62 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 5536 حالة. 


وبلغ عدد الإصابات في الطواقم الطبية 2630 بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 335325 حالة، وقد أضيفت خانة وهي عدد متلقي جرعات اللقاح. 


وبحسب بيان الصحة اللبنانية تلقى 3122 شخصا جرعة لقاح أولى يوم أمس، ليبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى التراكمي 99625 جرعة، أما عدد من تلقوا الجرعة الثانية فبلغ 5705، ليصبح عدد من تلقوا جرعتي اللقاح التراكمي 27872.
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