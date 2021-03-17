أسطورة كوميدية.. قصة صعود بخيت وعديلة من ضواحي الإسكندرية للسيارة الشبح | صور

"بخيت حنيدق المهيطل، عديلة صندوق، شوفلنا قسم بوليس لونه يتوافق مع الحدث، إنت كيس وأنا كيس إنت باكو و أنا باكو، دي عليها أقساط يا جدعان، الميدان واسع وفارس لفارس" اسطورة كوميدية انجذبت لها الأسر المصرية بتنوع أذواقها وفئاتها العمرية ، أثبتت نجاحا كبيرا في انطلاقتها الأولى بخيت وعديلة لتكتمل التجربة في جزء جديد "هالو أمريكا" ، استطاع الثنائي بخيت "عادل إمام" وعديلة "شيرين" تكوين أجواء من المرح وتقديم إفيهات حفرت في اذهان الجميع ولم تندثر بمرور الزمن فمازال الشباب يستعين ببعضها لطرح بعض الجمل الكوميدية التي تتناسب مع مختلف المواقف الحياتية التي يمرون بها، من فيلم " بخيت وعديلة ".

دارت أحداث فيلم بخيت وعديلة في إطار كوميدي بحت كعادة أفلام الزعيم عادل إمام حيث قام بدور بخيت الذي يعمل كهربائيا في ورشته الخاصة التي ورثها عن والده بأحد أحياء محافظة الإسكندرية، يصادف القدر مقابلته الفتاة عديلة صندوق التي جسدتها الفنانة شيرين، و تعمل معلمة في مدرسة بالأنفوشي، يتقابلان صدفة في القطار الذي كان سبب نقطة تحول حياتهما وانقلابها رأسًا على عقب، حيث كان يتواجد بنفس القطار زعيم إحدى العصابات والذي كان مسافرًا وبحوزته حقيبة مليئة بالنقود من فئة الدولارات، ويقع داخلها مخبأ سري " جيب " يضع داخله مادة الهيروين.

اختلطت حقيبة زعيم العصابة بحقائب بخيت وعديلة وتم وضعها بشكل خاطئ في السيارة الأجرة التي كان يقودها السائق خفيف الظل عتريس "محمد هنيدي " ليكتشفا بعد ذلك هذه المفاجأة وامتلاكهما لكثير من الأموال التي تجعلهما يعوضان ما قد حرما منه طيلة حياتهما، وبالفعل قاما بذلك وعاشا بأحد الفنادق الضخمة، وامتلكا سيارتين فارهتين كان من المتعارف عليه في هذه الفترة انها سيارة الأثرياء وكبار الدولة، أحدهما امتلك البيضاء منها والآخر السوداء.

أطلق عليها سيارة الرؤساء، أخذت شهرة واسعة منذ بداية إنتاجها وحتى وقتنا الحالي رغم توقف إصدارها في العام 1998 إلا انها ما زالت تنافس بشدة في سوق السيارات المستعملة المصري، وكعادة المصريين إطلاق الألقاب الغريبة على كل ما يثير إعجابهم لتمييزه عن غيره فقد أُطلق عليها لقب السيارة الشبح، إنها السيارة التي أنتجتها النجمة العريقة مرسيدس بنز W140.





ظهرت السيارة مرسيدس بنز برفقة بخيت وعديلة أثناء أحداث الفيلم من الطراز W140 موديل عام 1994، والذي استمد قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.8 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 193 حصانًا، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتستطيع هذه السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة وذلك في غضون 10.8 ثانية.

وكانت السيارة W140 موديل عام 1994، والتي لقبت بالسيارة الشبح، امتدادًا للسيارة الشهيرة بالتمساحة والتي ظهرت مع الفنانة سناء جميل في مسلسل الراية البيضاء، والتي اشتهرت بإفيه " هات التمساحة يالا ".

جدير بالذكر أن فيلم بخيت وعديلة بطولة كل من " عادل إمام، شيرين، علاء ولي الدين، محمد هنيدي، أحمد راتب، مصطفى متولي، يوسف داوود، حسن حسني، عزت أبو عوف، عثمان عبد المنعم، هانم محمد" ومن تأليف لينين الرملي، و إخراج نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 2 مارس من العام 1995.