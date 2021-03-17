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أخبار العالم

طلعات جوية للطيران السعودي فوق البحر المتوسط .. ماذا يحدث؟

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

انطلقت من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان مناورات تمرين "عين الصقر 1" .


وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و"ميراج-2000" و "فانتوم ف-4) في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت مناورات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.


وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعــد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين, مشيرًا إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.


وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائيًا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية، لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.


يذكر أن هذا التمرين ينفذ باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا. 

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