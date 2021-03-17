لدغته مؤلمة.. تفاعل كبير على مواقع التواصل بسبب صور عنكبوت أخضر

أثارت صورة لعنكبوت أخضر صغير تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أستراليا حيث عثرت عليه سيدة في فناء منزلها بمدينة جولد كوست.





وحسب صحيفة «ميترو» البريطانية شاركت ديبورا تومي صور أنثى العنكبوت الأخضر في عدد من المجموعات المهتمة بالبيئة على موقع «فيسبوك».





وظهر في الصور تشبث العنكبوت الأخضر بالأوراق السميكة لنباتات ديبورا، فيما يعرف عن هذه العناكب أنه تعيش داخل عش شبكي مميز يتكون من ثلاث حجرات: ذكور في غرفة واحدة ، وإناث في غرفة أخرى ، وأكياس بيض تحتل الحيز الأوسط.





وعلق الكثيرون على صور العنكبوت الأخضر الصغير، فقال أحدهم: « بعض صور هذا العنكبوت اللطيف رأيتها في حديقتي منذ فترة قصيرة»، وأضاف ثاني: « لدي الكثير من العناكب في جميع أنحاء حديقتي وأحبهم»، وتابع ثالث: «هذا هو العنكبوت الوحيد الذي لا أخاف منه».





جدير بالذكر أن هذا النوع من العناكب ينتشر في أستراليا خاصة في: «كوينزلاند وغينيا الجديدة ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي وأستراليا الغربية»، ويصل طوله إلى ما بين 12-16 ملم عند نموه بالكامل ، وعلى الرغم من قدرته على لدغة مؤلمة، إلا أنه ليس سامًا للإنسان.



