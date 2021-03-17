تخدم أكثر من 200 ألف طالب ... بوابة التعلم الإلكتروني الجديدة لجامعة عين شمس

لبوابة التعلم الإلكتروني الجديدة لجامعة عين شمس "ASU2Learn" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط نشرت جامعة عين شمس فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي"ASU2Learn" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط اضغط هنا





كما أعلن مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،إطلاق المنصة الرسمية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn و التي تعد نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني يقدمها قطاع شؤون التعليم والطلاب - جامعة عين شمس وإدارة تطوير التعليم بالجامعـة لطلابه باعتباره منظومة متكاملة قائمة على أفضل تطبيقات التعلم الا٦لكتروني في العالم بحسب تصنيف Gartner .





و استعرضت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في أكثر من ١٥ كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.





مع العلم أنه تم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الالكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طر ق وأساليب التعلم.





وهذا كله بهدف توفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمسASU2LEARN







