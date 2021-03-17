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أخبار العالم

رقم جديد.. الكويت تسجل 1504 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:49 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  213673 حالة. 

وحسب صحيفة الراي؛ فقد سجلت الصحة الكويتية  8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي  حالات الوفاة المسجلة في البلادحتى الآن 1194 حالة.

وأشارت الوزارة الي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 219 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14206 حالات.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 9277 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1933173 فحصا، 

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1452 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 198273 حالة.

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