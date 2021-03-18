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تعليم

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يبحث مع سفير أوغندا سبل تعزيز التعاون

الخميس 18/مارس/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

 بحث الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء مع سفير دولة أوغندا لدى سبل التعاون بين الجامعة ونظيراتها في اوغندا، والاستفادة من المنح المقدمة للطلاب الأفارقة والمقدمة من الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وبحث كيفية الاستفاده من تجربة تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يعتمد على التجربة العلمية والمعملية.

وقال "الجوهرى" إن الجامعة خصصت ١٥٠ منحة للأشقاء في أفريقيا لدعم التنمية فى القارة السمراء بعد أن استعادت مصر دورها القيادى فى افريقيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأشار إلى أن المنح لطلاب للدراسات العليا، الافارقة لاعداد كوادر بشرية مدربة في مجالات العلوم والتكنولوجيا فى أحدث البرامج المتاحة بكلية الهندسة وفي برامج معهد العلوم الاساسية والتطبيقية فى تخصصات علوم النانو، البيوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، البيئة الفضائية.

وأكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الاكاديمية على أهمية اطلاع طلاب مصر وإفريقيا على التكنولوجيات المتطورة وتدريبهم على استخدام التفكير وهو الأمر الذي يتسق مع التوجه العالمي ويتناغم مع رؤية مصر لدعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.

وأشاد السفير الأوغندي بالامكانيات الهائلة المتوافرة بالجامعة فهى تضم معامل بها أحدث الاجهزه التكنولوجية في العالم، مثمنا جهود الجامعة في دعم التنمية بإفريقيا من خلال تقديم منح علمية بالدراسات العليا للطلاب الأفارقة.

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