بعد ارتفاع سهمها 11%.. فولكس فاجن الأعلى قيمة في السوق الألماني

أصبحت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أكبر شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية متجاوزة إس إيه بي الألمانية للبرمجيات، بدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية.





وصعد سهم شركة فولكس فاجن بنسبة 11% ليصل إلى 230.80 يورو عند إغلاق جلسة الأربعاء في بورصة فرانكفورت، لتصل قيمتها السوقية لنحو 135.1 مليار يورو. في حين هبط سهم «إس إيه بي» بنسبة هامشية 0.02% ليصل إلى 103 يورو، بقيمة سوقية 126.4 مليار يورو.





وفي الوقت نفسه، يراهن المستثمرون على قدرة الشركة الألمانية على تحدي هيمنة «تسلا» الأمريكية على سوق السيارات الكهربائية حول العالم، بعد إعلان فولكس خطة لبناء 6 مصانع للبطاريات في أوروبا.





ويعتبر نجاح شركة تصنيع السيارات الكهربائية في تجاوز أكبر مطور للبرمجيات في أوروبا بمثابة عودة لتفوق الصناعات التقليدية، ما يجعل "فولكس فاجن" تتصدر مؤشر "داكس" لسوق الأسهم لأول مرة منذ 6 سنوات.





وأعلنت فولكس فاجن، اليوم، أنها تعتزم في هذا العام تعويض النتائج الضعيفة التي سجلتها علامتها المركزية في عام جائحة كورونا الماضي.





وأوضحت الشركة، أنها تعتزم خلال الشهور المقبلة إدخال زيادة ملحوظة على عمليات التسليم كما أعلنت أن إيراداتها ستتجاوز مستوى عام 2020 بشكل ملحوظ.





وكانت سيارات الركاب التي تحمل العلامة المركزية فولكس فاجن قد سجلت خسائر كبيرة في ربيع العام الماضي بسبب التراجع القوي للطلب وذلك قبل أن يعاود الوضع التحسن مرة أخرى.





كانت سيارات العلامة المركزية للمجموعة قد تمكنت من تحقيق أرباح في العام الماضي بعد مواجهة بعض الاضطرابات حيث حققت أرباح تشغيل بقيمة 454 مليون يورو بعد أن كانت سجلت خسائر تشغيل بقيمة 1.5 مليار يورو في النصف الأول من 2020.