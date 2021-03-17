للشعر والسرطان.. تعرف على فوائد دبس الرمان





دبس الرمان عبارة عن سائل سميك، يتم تحضيره من عصير الرمان المكثف يمتاز دبس الرمان بأنه شديد الحموضة ولونه الأحمر القاتم، إلى جانب فوائده الصحية العديدة.





ما هو دبس الرمان؟





يعد دبس الرمان الصورة المركزة للعصير، لكن دون طعمه الحلو والذي يتم تحضيره من خلال غلي عصير الرمان من ثم تركه حتى يصبح أسمك وأغمق لونًا.





يتم استخدام دبس الرمان وإضافته على العديد من الأطعمة مثل السلطة أو عند طهي الطعام.





فوائد دبس الرمان





نظرًا للقيم الغذائية التي يتمتع بها دبس الرمان فإن له العديد من الفوائد الصحية والتي تتمثل في ما يأتي:





1. العناية بالجلد والبشرة





بما أن دبس الرمان يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج ومضاد الاكسدة البولفينوليك (polyphenolic)، فإنه يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل عام.

يعمل دبس الرمان على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية ومنع التأكسد الإجهادي (Oxidative stress) الذي يسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

إضافة إلى ذلك، يحتوي دبس الرمان على مادة النياسين، المهمة في زيادة مرونة الجلد.





2. تعزيز صحة الشعر





وجود العديد من الفيتامينات والمعادن في دبس الرمان والعناصر الطبيعية، يساهم في تعزيز صحة الشعر بشكل كبير.

استخدام دبس الرمان قادر على تحسين صحة الشعر من خلال تقوية البصيلات وإضافة البريق واللمعان للشعر.





3. تحسين عمليات الهضم





يساعد دبس الرمان في تحسين عمليات الهضم بسبب احتواءه على مجموعة فيتامين ب.

هذه الفيتامينات مهمة لزيادة كفاءة عمل العضلات والجهاز العصبي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حركة الطعام بالأمعاء وتحسين الهضم بشكل عام، وبالتالي التقليل من المشاكل المعوية مثل الإمساك والنفخة.





4. الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان





تبين أن دبس الرمان له القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا ويعود السبب بذلك إلى وجود مضادات أكسدة نشطة في دبس الرمان، والتي تؤثر على الجذور الحرة في الجسم.





5. تحسين كفاءة الجهاز المناعي





من أهم فوائد دبس الرمان أنه يعمل على زيادة كفاءة وعمل الجهاز المناعي في الجسم، وذلك نتيجة وجود كمية جيدة من فيتامين ج فيه.

فدبس الرمان يعزز من عمل الجهاز المناعي من خلال الحث على إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد خط الدفاع الأول أمام الجراثيم ومسببات الأمراض المختلفة.





6. خفض مستويات الكوليسترول





مركبات البوليفينوليك الموجودة في دبس الرمان لها تأثير مباشر على مستويات الكوليسترول، فهي قادرة على خفضها بشكل ملحوظ.

يساعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئة منخفضة يحميك من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.





القيمة الغذائية لدبس الرمان: