ظهور جسم غريب ببحيرة لوخ نيس في إسكتلندا

أثارت صورة لجسم غريب في بحيرة لوخ نيس، في اسكتلندا جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا،بعد تداولها على العديد من منصات التواصل المختلفة.





وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، هذه الصورة قام بالتقاطها رجل يدعى إن أوين أوفودا جاين بالغ من العمر 56 عاما، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا عليه رواد التواصل الاجتماعي "الوحش" نظرا لشكله الغريب والضخم و ظهوره في نفس المكان أكثر من مرة.





وأوضح أوفوداجاين أن هذا الجسم يظهر للمرة الرابعة، وأن الأمواج في البحيرة تزداد حينما يظهر ذلك الكائن.





وأكد أوفوداجاين أنه لا يوجد قوارب يمكن أن تحرك تلك البحيرة، مشيرا إلى أنه يوجد شيء طبيعي يدور في ذلك المكان من ظواهر غير طبيعية.





وقال إن أول مشاهدة له لجسم غريب في البحيرة كان في يوليو عام 1987، مشيرا إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية التقط 12 مشهدا".



