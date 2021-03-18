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سيارات

فولكس فاجن تطرح موديلات جديدة من السيارات الكهربائية في 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 12:55 ص
صدى البلد
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قسم السيارات
تطرح شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، موديلات جديدة من السيارات الكهربائية على مدار العام الجاري 2021 بتقنيات متقدمة، حيث أنها أعلنت طرح طراز ID.5 الكهربائي، ونسخة أوروبية من طراز "نيفيوس".

كما سيطرح ثاني أكبر صانع سيارات في العالم طرازات مخصصة للسوق الصينية من موديلات ( ID.4 Crozz و ID.4 X وID.6.).

وفيما يخص ماركة سكودا، التابعة لمجموعة فولكسفاجن، ستطرح نسخة مخصصة بشكل حصري لسوق الهند من طراز "كوشاك".

كما ستطرح ماركة بينتلي للسيارات الفارهة، تحت مظلة فولكسفاجن لعام 2021، سيارة كهربائية هجينة من طراز "بينتيجا"، ومركبة كهربائية من طراز Continental GT و Flying Spur.

وفيما يخص ماركة بورش، ستطرح طراز "تايكان كروس توريزمو"، بالإضافة لنسخة محدثة من طراز "ماكان" لعام 2021.

وماركة أودي، ستطرح تحت مظلة فولكسفاجن خلال 2021، نسخة جديدة من طراز E-Tron GT، أعلن عنها بالفعل بشكل رسمي، وطراز Q4 E-Tron وطراز Q5 Sportback ضمن الفئات الكهربائية PHEV.  

وتعتزم فولكسفاجن تشييد 6 مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا والتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية عالميا.

وتسرع فولكسفاجن جهودها الرامية لتخطي تسلا وتشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وأصبحت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أكبر شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية متجاوزة «إس إيه بي» الألمانية للبرمجيات، بدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية.

وصعد سهم شركة فولكس فاجن بنسبة 11% ليصل إلى 230.80 يورو عند إغلاق جلسة الأربعاء في بورصة فرانكفورت، لتصل قيمتها السوقية لنحو 135.1 مليار يورو. في حين هبط سهم «إس إيه بي» بنسبة هامشية 0.02% ليصل إلى 103 يورو، بقيمة سوقية 126.4 مليار يورو.
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