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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أممي: الأمم المتحدة جمعت 1.3 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا خلال 4 سنوات

مسؤول أممي: الأمم المتحدة جمعت 1.3 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا خلال 4 سنوات
مسؤول أممي: الأمم المتحدة جمعت 1.3 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا خلال 4 سنوات
أ ش أ

 أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "ألكسندر دي كرو"، أن البرنامج والأمم المتحدة بأسرها وقفا إلى جانب الشعب الأوكراني منذ بداية الهجوم الروسي واسع النطاق للبلاد، وتمكنا من جمع 1.3 مليار دولار أمريكي كمساعدات للشعب الأوكراني على مدار السنوات الأربع الماضية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار"ألكسندر دي كرو"، إلى الهجمات التي تطال محطات الحافلات ومرافق البنية التحتية مثل محطات الوقود، مشيرا إلى أن هذه محاولة متعمدة لجعل الحياة في أوكرانيا وفي كييف مستحيلة تماما، وقال "إن طبيعة الحرب في أوكرانيا قد تغيرت".

وأدان "ألكسندر دي كرو" هذه الأشكال من الهجمات، مشددا على أن المدنيين لا يمكن أن يكونوا هدفا عسكريا، والبنية التحتية المدنية لا يمكن أن تكون هدفا مشروعا للأعمال الحربية.

وقال "دي كرو": "لا يمكن بأي حال السماح بالإفلات من العقاب فيما يتعلق بهذه الأعمال التي شهدناها هنا خلال الأسابيع الماضية". وحذر من الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يفاقم من صعوبة الوضع.

وأشار المسؤول الأممي إلى زيارته لموقع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي شهدت واحدة من أكبر الكوارث البيئية من صنع الإنسان والتي وقعت عام 1986.

وأضاف أن الزيارة كانت مناسبة لافتتاح محطة للطاقة الشمسية هناك بالتعاون مع الشركاء، والتي تتيح الكهرباء اللازمة لتبريد المفاعل رقم أربعة، وهو المفاعل الذي دمر خلال تلك الحادثة آنذاك. ونبه إلى تعرض الهيكل الواقي الذي يغطي ذلك المفاعل النووي المدمر، إلى هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

وقال في هذا الشأن: "أي أحد يهاجم هذه الهياكل الواقية التي تحيط بمنشآت نووية يخاطر بسلامة ملايين البشر. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أي منشأة نووية هدفا للهجوم". وأكد أن الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة حياتهم بكرامة رغم الحرب والغزو الشامل الذي يواجهونه.

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو البرنامج والأمم المتحدة الشعب الأوكراني الهجوم الروسي

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