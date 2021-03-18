مستوحاة من الطبيعة والألوان الفاتحة .. تعرف على موضة وأزياء صيف 2021

كشف محمد كمال مصمم الأزياء ، موضة فصلي ربيع وصيف ٢٠٢١، موكدا أن الموضة العام الحالي مميزة عن السابق بشكل كبير.





وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء أمس الأربعاء، أن الألوان المستوحاة من الطبيعة والألوان الفاتحة شعار لصيف وربيع ٢٠٢١، متابعا أن أيضا الألوان التي تعبر عن الانطلاق والحيوية مهمة في الربيع.





وتابع أن الملابس ذات الألوان الفاتحة مناسبة بدرجة كبير للسيدات صاحبة الجسم الرفيع، والسيدات أصحاب الجسم الممتلئ ترتدي ملابس بالوان غامقة مثل البني والكحلي.





وأكملت أن موضة الأزياء الرمضانية العام الحالي الملابس الواسعة وليست الضيقة، والأقمشة المنقوشة والتي مرسوم عليها ورد ملون.