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توك شو

«بيتمنظروا بعربياتهم» .. طارق الشيخ يهاجم عمر كمال وحمو بيكا .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 02:12 ص
حمو بيكا عمر كمال
حمو بيكا عمر كمال
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إبراهيم القادري
علق المطرب طارق الشيخ، على ما يدور في الساحة الفنية بين مطربي المهرجانات الشعبية، وخاصة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.

وقال طارق الشيخ خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار": "أنا مش بكرههم.. بس كل واحد منهم  بيتمنظر بالعربيات.. ويقول جبت عربية اكس سكس، والتاني يرد عليه.. أنا مش معايا الإكس سكس، والحمدالله راكب عربية من سنة 93".

وأكد طارق الشيخ، على ضرورة ضبط العمل في المجال الغنائي، مستطردًا: "من كترهم محدش عارف يصدق حد.. الدنيا ساحت خالص، عشان كدا وقفت خالص، ورجعت لقديمي ولم أتأثر بالمهرجانات".
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