عجلات حربية.. السياحة والآثار: المومياوات الملكية حدث عالمي يفوق نقل تمثال رمسيس الثاني

قال مختار الكسباني عضو اللجنة العليا لل متاحف بوزارة السياحة والآثار ، إنه جار الانتهاء من تجهيزات نقل المومياء الملكية لمتحف الحضارة، مضيفا:" جاهزين لافتتاح متحف الحضارة".





وأضاف مختار الكسباني في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم الإعداد لـ موكب عالمي لنقل المومياوات الملكية يحضره عدد كبير من رؤساء الدول وهذا الحدث له أهمية عظيمة تفوق أهمية نقل تمثال رمسيس الثاني".





وتابع مختار الكسباني: "يتم إعداد موكب عربات عسكرية قديمة وعجلات حربية في موكب يتقدمه استعراضات فنية، ويتوجه الموكب الملكي على كورنيش النيل ثم متحف الحضارة".





وأكمل مختار الكسباني: "سنضع المومياوات الملكية في مكان يليق بهم داخل متحف الحضارة والقاعة المخصصة لوضع الموميات مماثلة لمقبرة حقيقية وهناك عرض ثلاثي الابعاد لكل مومياء للوقوف على أسباب الوفاة".





ولفت مختار الكسباني: "مومياء سقنن رع بطل حرب التحرير من الهكسوس متواجد ضمن المومياوات الملكية التي سيتم نقلها".