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عجلات حربية.. السياحة والآثار: المومياوات الملكية حدث عالمي يفوق نقل تمثال رمسيس الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 01:01 ص
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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هاني حسين
قال مختار الكسباني عضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه جار الانتهاء من تجهيزات نقل المومياء الملكية لمتحف الحضارة، مضيفا:" جاهزين لافتتاح متحف الحضارة".

وأضاف مختار الكسباني في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  يتم الإعداد لـ موكب عالمي لنقل المومياوات الملكية يحضره عدد كبير من رؤساء الدول وهذا الحدث له أهمية عظيمة  تفوق أهمية نقل تمثال رمسيس الثاني".

وتابع مختار الكسباني: "يتم إعداد موكب عربات عسكرية قديمة وعجلات حربية في موكب يتقدمه استعراضات فنية، ويتوجه الموكب الملكي على كورنيش النيل  ثم متحف الحضارة".

وأكمل مختار الكسباني: "سنضع المومياوات الملكية في مكان يليق بهم  داخل متحف الحضارة والقاعة المخصصة لوضع الموميات مماثلة لمقبرة حقيقية وهناك عرض ثلاثي الابعاد لكل مومياء للوقوف على أسباب الوفاة".

ولفت مختار الكسباني: "مومياء سقنن رع بطل حرب التحرير من الهكسوس متواجد  ضمن المومياوات الملكية التي سيتم نقلها".
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