استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن يكشف عن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن جائحة وباء فيروس كورونا ستستمر لفترة طويلة على الأقل لنهاية العام، موضحًا أن تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لا يُحسن الوضع سريعًا ولابد أن ننتظر لأشهر عدة.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الموجة الثالثة تختلف عن الموجتين الأولى والثانية وستكون انتقالية، موضحا أنها ستكون أكثر تعرضنا للمجتمعات التي لم تستخدم اللقاح، كما أن الذروة في إصابات كورونا ستكون أقل من الموجتي الأولى والثانية، وأسباب بيولوجية سبب في انتشار الموجات، واتباع سياسيات غير دوائية وإجراءات في الشارع تعمل على الحماية من كورونا.





وأوضح "الفقي" ، أن بعض لقاحات كورونا تبنى على الفيروس الخام وبعد الحصول عليه يجعلك تشعر بأعراض المرض، واختلاف الشخصيات البيئية تجعل هناك اختلاف بين استقبال اللقاح من جسد لأخر، والتحدي الآن هو إتاحة اللقاح بسرعة، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات الموجودة آمنة ولا ضرر لها، متابعًا: "اللقاح يُقدم أجسام مضادة بأضعاف عن المتعافي من الفيروس".