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الخميس 18 مارس 2021 - 05 : 04 ص
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حوادث
مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر
الخميس 18/مارس/2021 - 02:39 ص
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى مقتل شاب على يد الشرطة
في
شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
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