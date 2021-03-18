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حوادث

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

الخميس 18/مارس/2021 - 02:39 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى مقتل شاب على يد الشرطة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
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