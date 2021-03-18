الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض

فتح خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، النار عبر قناة فريقه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف بالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك قرارات مصيرية لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.





وخسر الزمالك مؤخرا من الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ليتأزم موقف الفريق بالمجموعة ويصبح الصعود لربع النهائي أشبه بالمستحيل.





وقال الغندور عبر قناة الزمالك ن خلال برنامج زمالكاوي "لا يوجد نجم غير نادي الزمالك، هناك من يدافع عن اللاعبين رغم وجود تقصير، ما حدث أمام الترجي هو تقصير، البعض منهم يحزن من القناة بسبب الانتقادات، هناك قرارات سيتم اتخاذها لكي يعود الفريق لمساره الصحيح".





وتابع "قبل مباراة وادي دجلة رفض لاعبو الزمالك النزول للتدريبات بسبب خصم ضريبة التنمية من مستحقاتهم، وطلبوا الجلوس مع مسؤول، وعندما قلنا هذا وانتفض طارق يحيى، لاعبو الزمالك رفضوا اجراء أي مقابلات مع قناة الزمالك واخذوا من القناة موقف، وهناك من انتقدنا من الجماهير والاعلاميين".





واستمر "هل نتعامل مع اللاعبين بمنطق الاحتراف أم الانتماء، هؤلاء يتقاضون الملايين من أجل اللعب للزمالك، هذا عملهم، عندما يأتي لهم عروض بأموال أفضل وأكثر في دوريات أقل في الخليج يفضلون هذا على الزمالك، يتعاملون مع الزمالك أنه مرحلة في حياتهم، يتعاملون مع الزمالك باحتراف".





وأضاف "لاعب بالفريق في أحد الرحلات الخارجية، رفض اجراء مقابلة مع قناة الزمالك وقال لنا أنتم لا تدفعون الأموال مقابل الحوارات، البعض يظهر في قنوات قد تكون ضد الزمالك ولكن بسبب الحصول على مقابل مادي".





وصرح "اللاعبون يتعاملون في الغرف المغلقة من باب مصلحتي أولا عكس ما يظهروه من مشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي، في قناة الزمالك لن نتعامل الا وفقا لمصلحة النادي، سنتعامل باحتراف، هناك من يقول ضحيت من أجل النادي، وافق على 18 مليون بدلا من 25 مليون".





وشدد "أي لاعب يطلب الملايين ويلوح بعروض الخليج، سنقول له، لقد فزت من عام ببطولتين من مباراة واحدة، وبعد ذلك خسرتم الدوري بفارق 20 نقطة، خسرتم الكأس أمام الطلائع، خسرتم أبطال افريقيا وحاليا على وشك الخروج من أفريقيا ونتصدر الدوري مؤقتا، أي لاعب اي كان اسمه، يريد الرحيل، فليأتي بعرض ويرحل".





وتحدث "هناك من طالب بالحصول على 60 مليون ويرى أن هذا حقه، وهناك من يريد 10 مليون مثل زميله، لماذا سندفع؟ من أجل التتويج بالبطولات وأن تتحمل المسؤولية، انت تحصل من الزمالك على 10 مليون وشهرة واسم كبير بسبب الزمالك، اذا لعبت جيدا سنقول هذا، لو لم تلعب جيدا سنقول هذا، ومن سيتمرد سنقول اسمه أيضا".





وأكد "نجد اللاعبون على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن زملائهم ونجد غضب من عائلاتهم واصدقائهم ويتحدثون على النادي بشكل غير جيد، سنتعامل مع الجميع بشكل احترافي، هناك لائحة سيتم تطبيقها".





وصرح "احنا كدة كدة بنخسر بطولات، وبنكسب بطولات برضه، بس الخسائر أكبر، لازم يبقى في نظام، الفترة القادمة".





وعاد ليؤكد "هناك قرارات مصيرية ولوائح جديدة من أجل النادي، وعلى الجماهير ان تدعم تلك القرارات بقيادة أسامة نبيه، لن يتم صرف مكافآت للتعادل او الفوز وانت لست متصدر، يتم توفير طائرات خاصة للاعبين بسبب متاعب مباريات أفريقيا، وفي النهاية النتائج سلبية"





واختتم "لو انت مش شايف ان الزمالك هو اللي عملك وعمل اسمك وشعبية وفلوس، افتكر كنت فين قبل الزمالك، وحد كان عارفك ولا لا، اما بيحصلك حاجة مين بيبقى في ضهرك، اللي هيضحي من أجل الزمالك سندافع عنه، لكن اللي مش فارق معاه الزمالك سنعامله بالمثل، واحب اشكر الونش وعبدالله جمعة وكل لاعب منتمي للزمالك"