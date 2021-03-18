وزير الرياضة لجماهير الزمالك: لا تحزنوا.. هدفنا الحفاظ على النادي ولا علاقة لنا برحيل باتشيكو

وأضاف "أوجه حديثي لجماهير الزمالك، منذ أشهر قليلة الحالة العامة كانت الحديث عن انهيار وضياع الزمالك وكان يجب أن نتدخل بشكل قانوني لحماية كيان ومؤسسة الزمالك، ولم يكن أمامنا سوى اتباع لائحة النادي".

وأكمل "تم تعيين لجنة لإدارة النادي وتم تشكيل لجنة كرة من أبناء الزمالك وعليهم الحفاظ على النادي، وساعدناهم في الحصول على مستحقات مالية متأخرة للزمالك بالإضافة إلى تزويدهم ببعض الأفكار التي تفيد النادي بموارد مالية".





وأشار "اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي هي التي قررت إقالة المدير الفني للزمالك وتعيين آخر وهذا قرارهم ليس لنا دخل به".





واستمر في تصريحاته "الفترة الماضية كان هناك الكثير من القضايا من أنباء الزمالك خارج النادي ضد أشخاص من أبناء الزمالك داخل النادي والعكس، ولم نتطرق تماما لكل هذه الأزمات حفاظا على استقرار النادي".



