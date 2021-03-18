توخيل عقب تأهل تشيلسي على حساب أتليتكو: أعتقد أنه لا يريد أحد مواجهتنا بربع نهائي الأبطال

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي إنه لا يوجد فريق يتمنى مواجهتهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء نظيره اتليتكو مدريد الإسباني بالفوز عليه 3-0 فى مجموع المباراتين بثمن نهائي البطولة.





وأضاف توخيل في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "نشعر أننا نستحق ذلك الفوز والتأهل ، الأهم هو أننا نقدم الملاحظات للرجال ويطبقونها، ما فعلوه كان رائعًا وجودتهم كانت ملحوظة بشكل كبير".





وواصل: "تمنحك المباريات والنتائج مثل هذه ميزة معينة لتحقيق أشياء خاصة، أنا متأكد أنه لا أحد يريد أن يلعب ضدنا فى ربع نهائي المسابقة".