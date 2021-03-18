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رياضة

توخيل عقب تأهل تشيلسي على حساب أتليتكو: أعتقد أنه لا يريد أحد مواجهتنا بربع نهائي الأبطال

الخميس 18/مارس/2021 - 07:28 ص
توخيل
توخيل
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محمد رشاد
قال توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي إنه لا يوجد فريق يتمنى مواجهتهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء نظيره اتليتكو مدريد الإسباني بالفوز عليه 3-0 فى مجموع المباراتين بثمن نهائي البطولة.

وأضاف توخيل في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "نشعر أننا نستحق ذلك الفوز والتأهل ، الأهم هو أننا نقدم الملاحظات للرجال ويطبقونها، ما فعلوه كان رائعًا وجودتهم كانت ملحوظة بشكل كبير".

وواصل: "تمنحك المباريات والنتائج مثل هذه ميزة معينة لتحقيق أشياء خاصة، أنا متأكد أنه لا أحد يريد أن يلعب ضدنا فى ربع نهائي المسابقة".
  
واكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021، بعدما انتهت مباريات دور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهل لربع نهائي أوروبا ثلاثي إنجلترا مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، وثنائي ألمانيا بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.
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