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فن

أنا لو زعلانه لـ روبي تريند رقم 5 على اليوتيوب

الخميس 18/مارس/2021 - 08:40 ص
روبي
روبي
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آيه عاطف
تصدّرت أغنية "أنا لو زعلانه" لـ روبي، تريند رقم 5 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه .. من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك .. لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة  .. طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك ".

أنا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته.. على قلبي اللي بإيدي وجعته.. على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مره معاك.. أيوه أنا غلطانة بأمانة .. كان لازم تيجي مني من الأول .. انا ليه سبت الوقت يطول .. مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك".

"انا لو زعلانه" كلمات حسام سعيد، والحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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