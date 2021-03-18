أنا لو زعلانه لـ روبي تريند رقم 5 على اليوتيوب

تصدّرت أغنية "أنا لو زعلانه" لـ روبي، تريند رقم 5 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه .. من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك .. لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة .. طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك ".





أنا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته.. على قلبي اللي بإيدي وجعته.. على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مره معاك.. أ يوه أنا غلطانة بأمانة .. كان لازم تيجي مني من الأول .. انا ليه سبت الوقت يطول .. مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك".



