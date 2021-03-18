استغلال أراضي بحيرة باريس بالوادي الجديد لإقامة مشروعات زراعية

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، بتخطيط الأراضي الزراعية المحيطة ببحيرة باريس لاستغلالها في إقامة مشروعات زراعية، ودعم وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية الممكين الجاري إنشاؤه.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد ، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.





كما أشار الزملوط، إلى سرعة استكمال منظومة تطوير نظم الري الحديث للحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.





اقرأ أيضا:





كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من الشركات والمشروعات الاستثمارية لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع دراسة المستحقات المالية المستحقة للصندوق، وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذارات للشركات لسرعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق.





ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن والذي يجري تنفيذه شمال مدينة الخارجة لمتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.





جاء ذلك خلال تفقده للعمل ومتابعة معدلات التنفيذ، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.





جدير بالذكر، أن المشروع يقام على مساحة ١٠١ فدان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.





من جانب اخر سلم اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع "بشاير خير الوادى" تحت شعار "بيتك.. مصنعك..غيطك" شمال مدينة الخارجة.





وأكد محافظ الوادى الجديد، تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع، وهى منازل القرية الثانية بواقع 80 منزلًا، حيث يمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 أفدنة، ضمن المشروع الذى يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالى 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكانى الذى تنفذها المحافظة.



