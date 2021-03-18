ليتهرب من غرامة.. أفرغ رصاصات مسدسه في قلب زوجته





بكل هدوء وسكينة أخرج مسدسه وأفرغ طلقات سلاحه في جسد زوجته وتركها تفارق الحياة وذهب إلى منزله لتناول الحلوى والآيس كريم وكأنه لم يقدم على قتل روح.





أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام الشرطة بإلقاء القبض على رجل مذنب بقتل زوجته السابقة، بعد ساعات من إطلاق القاتل "مايكل ريدر" النار على شريكته السابقة "ماريون برايس".





وقد أوضح الفيديو الرجل صاحب الـ70 عاما ، وهو يتمتع بلا خجل بتناول الآيس كريم ومشاهدة التلفزيون، رغم جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها في حق زوجته عن طريق اطلاق النار عليها من خلال نافذة سيارتها.





توفيت السيدة "برايس" خارج منزل في إيرلز بارتون بعد حملة مسيطرة ومسيئة على يد القاتل خلال زواجهما، انتهت بالتخلص منها بأبشع الطرق.





وقد نفذ جريمة القتل بعد أن أُمر بدفع 10,000 جنيه إسترليني إلى الزوجة المتوفية كتسوية طلاق نهائية، من هذا القرار اتخذ القاتل قرار قتلها من مسافة قريبة بعد ستة أيام فقط.





كما ادين ستيفن ويلش ، 61 عاما ، افضل صديق للقاتل بالقتل بعد تورطه فى المؤامرة المروعة لقتلها .