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توك شو

صاحبة الألوان المبهجة .. تعرف على حكايات لأول مرة عن شروق نجمة التيك توك

الخميس 18/مارس/2021 - 10:04 ص
شروق، إحدى مشاهير
شروق، إحدى مشاهير السوشيال ميديا
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هاجر إبراهيم
قالت شروق، إحدى مشاهير السوشيال ميديا، إن سبب دخولها التيك توك هو أنها تحب الحياة، وأنها بدأت بتقديم دويتو، ثم بدأت بعمل أشياء متنوعة وتحديات لها علاقة بالأطفال بشكل خاص.

وأضافت "شروق" خلال لقائها عبر سكايب من كندا ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحب الأطفال كثيرا، كما أنه يجذبها ألعاب الأطفال، موضحة أنها لا تخطط أحيانا بالفكرة التى تقوم بعرضها فى الفيديو.

وتابعت أنها من الممكن أن تستلهم الأفكار من قبل التعليقات المرفقة على الفيديو لها علاقة بالأطفال، لافتة إل أنها تعلمت رسم وجهها بنفسها ولم تتعلمها من أحد، حيث أنها تحب الرسم.

وأكدت أنها تعمل مهندسة كمبيوتر، حيث أنها تحاول أن تنوع فى أفكار فيديوهاتها للمتابعين، "أكتر حاجة بتطلب منى التحديات"، مضيفة أنها تحب مصر كثيرا وتحب تناول الكشرى.

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