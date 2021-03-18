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رياضة

باتشيكو لـ صدى البلد: لم أحصل على مستحقاتي.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

الخميس 18/مارس/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه لم يحصل على باقي مستحقاته المالية، رغم إقالته من تدريب الفارس الأبيض، الأسبوع الماضي.

كان نادي الزمالك أعلن الخميس الماضي، إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا له.

وقال جايمي باتشيكو في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": أغادر القاهرة دون الحصول على باقي مستحقاتي، لدي رواتب 3 أشهر، ولم أعلم متى سأحصل عليهم".

وتابع:" أشكر جماهير نادي الزمالك، على دعمهم".

وتولى باتشيكو قيادة الزمالك في 26 ديسمبر من العام الماضي، خلفا لـ كارتيرون الذي رحل إلى التعاون السعودي عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.

ورحل باتشيكو عن الزمالك وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني " مع تبقي 3 مباريات مؤجلة له.
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