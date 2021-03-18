ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نقيب الأشراف : ذكرى استرداد طابا دليل على بطولات وتضحيات الجيش المصري

الخميس 18/مارس/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
هنأ محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة قادةً وضباطًا وجنودًا والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 32 تحرير طابا، التي توافق 19 من مارس كل عام.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، إن ذكرى استعادة أرض طابا تذكرنا بواحدة من المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد الأرض، وعدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر، وتؤكد قوة الدولة المصرية في استخدام مختلف الطرق التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن ذكرى تحرير طابا يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة، التي قدمها ويقدمها الجيش المصرى من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها إلى ما فيه الخير.

و يوافق ال19 من مارس كل عام، ذكرى استرداد أرض طابا، عندما استخدم المفاوض المصري في 19 مارس 1989م الطرق القانونية والدبلوماسية عبر التحكيم الدولي لإثبات مصريتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الفلاحين: الشعب المصري صحح مسار 25 يناير في 30 يونيو

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى عودة طابا : خالص التحية لسيادتكم

«أبوشقة»: استرداد طابا فى 19 مارس.. يوم لن ينساه التاريخ والمصريون

ترشيحاتنا

كلهم هينجحوا جدا.. وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل

شاهد.. مي عمر تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير لها

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

كيلو البط بـ 24 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها