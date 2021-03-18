ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد

الخميس 18/مارس/2021 - 11:24 ص
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس بجولة تفقدية لمشروع انشاء كوبري ترسا تقاطع المريوطية للوقوف علي الأعمال الجارية.

ووجه كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تسهيل وإزالة أي معوقات امام الشركات المنفذه لإنهاء أعمالها في أسرع وقت، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن الأعمال أولًا بأول مع زياده ودعم منظومة الانارة بمحيط الأعمال ورفع كفاءتها .

وذلك استمرارا للجولات المفاجئة التي ينفذها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكد من سير العمل بعددا من المشروعات الحيوية المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بالمحافظة .

وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة طريق كورنيش المريوطية للإطمئنان علي نسب تنفيذ الأعمال موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بإنارة كورنيش المريوطية ورفع كفاءة الانارة بمحور المريوطية الكائن اعلي شارع اللبيني لتسهيل حركة سير السيارات .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة كلًا من رئيس حي الطالبية ومدير مديرية الطرق بضرورة الاهتمام بالشكل النهائي لممشى المريوطية والجزيرة الوسطي لما للطريق من أهمية حيوية باعتباره أحد الطرق المؤدية للمزارات السياحية وبداية طريق سقارة السياحى .

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ الممشي السياحى بطريق المنصورية للإطمئنان علي الاعمال تمهيدا للانتهاء منها وإفتتاحه ضمن مخططات تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمتابعة نسب تنفيذ.. محافظ الجيزة ورئيس المركزي للتعمير يتفقدان أعمال توسعة كوبري ترسا

بعد نزع ملكيتها.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور ترسا

رئيس المركزي للتعمير: توسعات محور ترسا تهدف للحد من الاختناقات المرورية بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير عدد من المشروعات الخدمية

تحقق نقلة حضارية جديدة.. الجيزة تكثف جهود استكمال 4 محاور مرورية جديدة.. والمحافظ يكلف بالتنفيذ على أعلى مستوى

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية

ترشيحاتنا

8 وسائل ذهبية لجلب الرزق الواسع والبركة .. عليك بها

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

بعد وفاة والدها.. الجمهور يبحث عن لبنى عسل

إعلان مهم من السودان: الرباعي الدولي يبدي موافقته على التوسط لحل أزمة سد النهضة

أخفاها أسفل ملابسه.. ضبط ربع مليون ريال سعودي مع راكب في مطار القاهرة

وفاة الإعلامية مشيرة نجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها