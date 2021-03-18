محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية.. شاهد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس بجولة تفقدية لمشروع انشاء كوبري ترسا تقاطع المريوطية للوقوف علي الأعمال الجارية.





ووجه كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تسهيل وإزالة أي معوقات امام الشركات المنفذه لإنهاء أعمالها في أسرع وقت، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن الأعمال أولًا بأول مع زياده ودعم منظومة الانارة بمحيط الأعمال ورفع كفاءتها .





وذلك استمرارا للجولات المفاجئة التي ينفذها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكد من سير العمل بعددا من المشروعات الحيوية المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بالمحافظة .





وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة طريق كورنيش المريوطية للإطمئنان علي نسب تنفيذ الأعمال موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بإنارة كورنيش المريوطية ورفع كفاءة الانارة بمحور المريوطية الكائن اعلي شارع اللبيني لتسهيل حركة سير السيارات .





وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة كلًا من رئيس حي الطالبية ومدير مديرية الطرق بضرورة الاهتمام بالشكل النهائي لممشى المريوطية والجزيرة الوسطي لما للطريق من أهمية حيوية باعتباره أحد الطرق المؤدية للمزارات السياحية وبداية طريق سقارة السياحى .





وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ الممشي السياحى بطريق المنصورية للإطمئنان علي الاعمال تمهيدا للانتهاء منها وإفتتاحه ضمن مخططات تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية.





رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.