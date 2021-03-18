سيئة للغاية وغير مسبوقة.. أول تعليق من الكرملين على تحذيرات بايدن لـ بوتين

علق الكرملين، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن لقناة "أي بي سي" الأمريكية، والتي وصف فيها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالقتل ووتوعد القيادة بدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية.





ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أكد الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات بين البلدين، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس بوتين "سيئة للغاية" و"غير مسبوقة".





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة؛ بحسب "روسيا اليوم".





وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.





وحول ما إذا كان بوتين سيستمع للسفير الروسي الذي سيتوجه إلى موسكو يوم 20 الشهر الجاري، قال بيسكوف إن ذلك لم يتم التخطيط له لكن الرئيس الروسي سيستمع إليه إذا لزم الأمر.





وجاء تصريح الكرملين، تعليقا على ما قاله الرئيس الأمريكي، لقناة "أي بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، من أن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".





عد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، واصفًا إياه بـ"القاتل".





جاء ذلك بعد أن أصدر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية تقريرًا يفيد بأن بوتين، سمح على الأرجح بمحاولات تشويه بايدن، والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.





وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه حذر بوتين من رد محتمل خلال محادثة هاتفية تمت بينهما في أواخر يناير.





وأضاف بايدن "سيدفع الثمن.. لقد تحدثنا طويلًا، أعرفه جيدًا نسبيًا.. حيث بدأت المحادثة بقولي: "أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدًا".





وعندما سأله المذيع "إذا تعرف فلاديمير بوتين حقًا.. هل تعتقد أنه قاتل؟"، فرد بايدن بـ"نعم".



