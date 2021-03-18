الاعتماد والرقابة تناقش متطلبات تسجيل المعامل الطبية بالتأمين الشامل.. 22 مارس

تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل الأسبوع القادم ندوة افتراضية بعنوان: "ملتقى الخبراء" حول متطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 22 مارس.

يشارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم د. رانيا محمد الشرقاوي، استاذ التحاليل الطبية بجامعه الإسكندرية ورئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، ود.سولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الاكلينيكي بالمركز القومي للبحوث ونائب رئيس اللجنة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص وذلك حرصا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.





وأصبح التسجيل مفتوح أمام جميع مقدمي الخدمات الصحية للمشاركة بالندوة مجانا عبر الموقع الرسمي للهيئة www.gahar.gov.eg أو الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك: https://www.facebook.com/gaharegypt



