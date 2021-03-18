ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاعتماد والرقابة تناقش متطلبات تسجيل المعامل الطبية بالتأمين الشامل.. 22 مارس

الخميس 18/مارس/2021 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل الأسبوع القادم ندوة افتراضية بعنوان: "ملتقى الخبراء" حول متطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 22 مارس.
 
يشارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم د. رانيا محمد الشرقاوي، استاذ التحاليل الطبية  بجامعه الإسكندرية ورئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، ود.سولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الاكلينيكي بالمركز القومي للبحوث ونائب رئيس اللجنة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص وذلك حرصا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.

وأصبح التسجيل مفتوح أمام جميع مقدمي الخدمات الصحية للمشاركة بالندوة مجانا عبر الموقع الرسمي للهيئة www.gahar.gov.eg أو الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك: https://www.facebook.com/gaharegypt 

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل

نص أمر إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة الإتجار في البشر

جريمة عمرها أعوام.. سيدة تعترف بقتل شقيقتها منذ 10 سنوات في حلوان

ظهور سلالة جديدة من كورونا تخدع تحليل PCR

السيطرة على حريق هائل بمصنع شحوم بالمنطقة الصناعية فى جمصة

هل يسجد للسهو من نسي التسبيح فى الصلاة ؟ الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة اقتصادية وخفيفة تعالج حصوات الكلى في أقل وقت

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بـ الفرو الأبيض.. هند عبد الحليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام