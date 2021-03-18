ميناء الإسكندرية: تداول 293 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 292826 طنًا.

وذكرت هيئة الميناء في بيان إن أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بلغت 3608 حاويات مكافئة، كما تم دخول و خروج ما يقارب 13 ألف شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

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وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 42 سفينة فى ذات المدة الزمنية، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا فقد بلغت 21 سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.





كما خرج قطارين مكونان من 26 عربة محملة بالقمح، متجهان إلى شبرا، و من المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.





وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.