لجنة الإسكان تُكرم الشركات المطورة لمباني نقابة المهندسين بالإسكندرية

كرم المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الاسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بناء على تعليمات الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، الشركات التى ساهمت فى تطوير مبنى نادى المهندسين فى سابا باشا بتبرعات الى لجنة الاسكان بالخامات لاستخدامها فى البناء وتشطيب واجهات المباني.





ومن جانبه قال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الاسكان والمشروعات الهندسية ، أنه تم تكريم الشركات التى ساهمت فى تبرعات لتطوير مبنى الخدمات فى نادى المهندسين وتطوير مبنى النقابة وذلك فى إطار المساهمة المجتمعية للشركات.





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وأشار إلى أن توفير المواد الخام والسقالات مجانًا أدى الي توفير ما يقرب من نسبة التكلفة الي ٥٠ % بالتنفيذ الذاتي من خلال الإدارة الهندسية وقرار مجلس النقابة بالمقارنة من طرح الاعمال علي شركات المقاولات التي تقدمت بالتنفيذ لنفس الاعمال.





وقال المهندس على السطوحي، مدير إحدى الشركات، إن بروتوكول التعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية هى المرة الأولى فى اطار تقديم تبرعات لأعمال تطوير المبنى الاجتماعى وتوريد الطوب الخرسانى الخفيف العازل للحرارة الذى يستخدم فى المنشآت وهو من أشهر المنتجات فى اعمال المبانى .

وأضاف أن هذا التعاون الأول للشركة مع نقابة المهندسين ويأمل بوجود مشاركات عديدة مع النقابة تهدف الى الخدمة المجتمعية وخدمة المنشأت التنموية فى مصر .

وقدم شكره لرئيس النقابة ورئيس لجنة الأسكان والمشروعات الهندسية فى النقابة متمنيًا التعاون المستمر مع النقابة وعقد بروتوكولات جديدة خلال الفترة القادمة.