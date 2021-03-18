ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة الإسكان تُكرم الشركات المطورة لمباني نقابة المهندسين بالإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

كرم المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الاسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بناء على تعليمات الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة،  الشركات التى ساهمت فى تطوير مبنى نادى المهندسين فى سابا باشا  بتبرعات الى لجنة الاسكان بالخامات لاستخدامها فى البناء وتشطيب واجهات المباني.


ومن جانبه قال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الاسكان والمشروعات الهندسية ، أنه تم تكريم الشركات التى ساهمت فى تبرعات لتطوير مبنى الخدمات فى نادى المهندسين وتطوير مبنى النقابة وذلك فى إطار المساهمة المجتمعية للشركات.


اقرأ أيضا:

تعرف على أغلى طرق العالم في رسوم المرور


وأشار إلى أن توفير المواد الخام والسقالات مجانًا أدى الي توفير ما يقرب من نسبة التكلفة الي ٥٠ % بالتنفيذ الذاتي من خلال الإدارة الهندسية وقرار مجلس النقابة  بالمقارنة من طرح الاعمال علي شركات المقاولات التي تقدمت بالتنفيذ لنفس الاعمال.


وقال المهندس على السطوحي، مدير إحدى الشركات، إن بروتوكول التعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية هى المرة الأولى فى اطار تقديم تبرعات لأعمال تطوير المبنى الاجتماعى وتوريد الطوب الخرسانى الخفيف العازل للحرارة الذى يستخدم فى المنشآت وهو من أشهر المنتجات فى اعمال المبانى .

وأضاف أن هذا التعاون الأول للشركة مع نقابة المهندسين ويأمل بوجود مشاركات عديدة مع النقابة تهدف الى الخدمة المجتمعية وخدمة المنشأت التنموية فى مصر .

وقدم شكره لرئيس النقابة ورئيس لجنة الأسكان والمشروعات الهندسية فى النقابة متمنيًا التعاون المستمر مع النقابة وعقد بروتوكولات جديدة خلال الفترة القادمة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بنقابة المهندسين في الإسكندرية لمناقشة مقترحات لتعديل قانون التصالح

لأعمال التطهير .. نقابة المهندسين: إيقاف الخدمات فى مقر الشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين

نقيب المهندسين: ندعم توجه الدولة في وضع اشتراطات جديدة للبناء.. والانتهاء من إنشاء شركة استثمارات ومستشفى للنقابة

خلال انعقاد جمعيتها العمومية.. المهندسين: معاشات النقابة ارتفعت إلى مليار و500 مليون جنيه سنويا.. زيادة المجالات الاستشارية.. وبرنامج طموح خلال 2021

شاهد.. الانتهاء من إنارة مدينة المهندسين ببرج العرب

«مهندسين الإسكندرية»: جاري حل مشكلة مديونية المياه الخاصة بوحدات النقابة

ترشيحاتنا

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام

كيلو البط بـ 24 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

ليست تحرشا.. آخر مستجدات قضية المتحرش بـ طفلة المعادى

شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح.. صور

أهل عروسين يغرقون المارة بالأموال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج معروضة للبيع في مزاد علني.. صور

بإطلالة رياضية.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار على إنستجرام

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام